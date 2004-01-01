Фестиваль как вид событийного бизнеса

Фестиваль — крайне интересный и многогранный формат мероприятия, который может объединить большое количество единомышленников, воплотить множество идей и решить ряд стратегических задач. Одна из таких задач — реклама, продвижение какого-либо бренда, миссии, компании. Любое участие в подобных мероприятиях — это повышение узнаваемости и благоприятное влияние на имидж компании, а также это возможность точного попадания в свою целевую аудиторию и создание эмоциональных связей. Фестивали различных продуктов и услуг — это крайне эффективный маркетинговый инструмент.

В программе:

Особенности организации фестиваля

Потенциальная прибыль и риски

Преимущества фестивалей перед другими видами бизнеса

Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Птица Баренц»



Лектор — Антон Шамшин (Руководитель международного фестиваля «Птица Баренц»)

«Птица Баренц» является одним из самых крупных фестивалей Мурманской области. В рамках тренинга будет рассмотрен пример организации и взаимодействия культурной и бизнес среды в рамках фестиваля.

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