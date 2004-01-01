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Фестиваль как вид событийного бизнеса

Тренинг на основе полученного в Мурманской области опыта

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События: Тренинг.

Фестиваль — крайне интересный и многогранный формат мероприятия, который может объединить большое количество единомышленников, воплотить множество идей и решить ряд стратегических задач. Одна из таких задач — реклама, продвижение какого-либо бренда, миссии, компании. Любое участие в подобных мероприятиях — это повышение узнаваемости и благоприятное влияние на имидж компании, а также это возможность точного попадания в свою целевую аудиторию и создание эмоциональных связей. Фестивали различных продуктов и услуг — это крайне эффективный маркетинговый инструмент.

В программе:

  • Особенности организации фестиваля
  • Потенциальная прибыль и риски
  • Преимущества фестивалей перед другими видами бизнеса
  • Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Птица Баренц»


Лектор — Антон Шамшин (Руководитель международного фестиваля «Птица Баренц»)

«Птица Баренц» является одним из самых крупных фестивалей Мурманской области. В рамках тренинга будет рассмотрен пример организации и взаимодействия культурной и бизнес среды в рамках фестиваля.

Регистрация по ссылке

Цены

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефонам: (8152) 43-29-49  или по электронной почте: info@mribi.ru

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