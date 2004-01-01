Фестиваль как вид событийного бизнеса
Тренинг на основе полученного в Мурманской области опыта
Тренинг на основе полученного в Мурманской области опыта
Фестиваль — крайне интересный и многогранный формат мероприятия, который может объединить большое количество единомышленников, воплотить множество идей и решить ряд стратегических задач. Одна из таких задач — реклама, продвижение какого-либо бренда, миссии, компании. Любое участие в подобных мероприятиях — это повышение узнаваемости и благоприятное влияние на имидж компании, а также это возможность точного попадания в свою целевую аудиторию и создание эмоциональных связей. Фестивали различных продуктов и услуг — это крайне эффективный маркетинговый инструмент.
В программе:
Лектор — Антон Шамшин (Руководитель международного фестиваля «Птица Баренц»)
«Птица Баренц» является одним из самых крупных фестивалей Мурманской области. В рамках тренинга будет рассмотрен пример организации и взаимодействия культурной и бизнес среды в рамках фестиваля.
Регистрация по ссылке
Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефонам: (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru