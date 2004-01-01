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Фестиваль индийской культуры

Праздник колесниц, выступление Битту Маллика, танцы, йога, дегустация ведической кухни и многое другое

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Ограничения: 5+
События: Фестивали, Ярмарка, Представления, Концерты, Мастер-класс, Лекции.

Зрителей ждут яркие традиционные костюмы, неповторимый вкус восточных сладостей, завораживающие индийские танцы, чарующее восточное пение и, конечно же, много радости и хорошего настроения.

Программа фестиваля:

1 июня

19:00 – мастер-класс по вокалу Битту Маллика в Союзе театральных деятелей

3 июня

15:00 – праздник колесниц в сквере на ул. Ленинградской

17:00 – концерт в областной филармонии

4 июня

14:00 – праздник колесниц на ул. Мира (г. Кировск)

16:00 – концерт в городском Дворце культуры (г. Кировск, ул. Мира, 7)

5 июня

19:00 – мастер-класс классических индийских танцев Надежды Скляренко (Минск) в ДК Роста. Вход свободный.

Приобрести билеты можно по адресу: г.Мурманск, ул. Фролова, д.16. Также Вы можете купить билеты онлайн в группе ВК и на сайте.

Организатор: Центр ведической культуры Мурманска

Цены

от 150 до 400 р.

Телефон для справок: 8 (911) 324-28-45, 8 (8152) 25-78-58

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