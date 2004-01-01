Фестиваль индийской культуры

Праздник колесниц, выступление Битту Маллика, танцы, йога, дегустация ведической кухни и многое другое

Ограничения: 5+

Зрителей ждут яркие традиционные костюмы, неповторимый вкус восточных сладостей, завораживающие индийские танцы, чарующее восточное пение и, конечно же, много радости и хорошего настроения.

Программа фестиваля:

1 июня

19:00 – мастер-класс по вокалу Битту Маллика в Союзе театральных деятелей

3 июня

15:00 – праздник колесниц в сквере на ул. Ленинградской

17:00 – концерт в областной филармонии



4 июня

14:00 – праздник колесниц на ул. Мира (г. Кировск)

16:00 – концерт в городском Дворце культуры (г. Кировск, ул. Мира, 7)



5 июня

19:00 – мастер-класс классических индийских танцев Надежды Скляренко (Минск) в ДК Роста. Вход свободный.

Приобрести билеты можно по адресу: г.Мурманск, ул. Фролова, д.16. Также Вы можете купить билеты онлайн в группе ВК и на сайте.

Организатор: Центр ведической культуры Мурманска