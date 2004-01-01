Фестиваль индийской культуры
Праздник колесниц, выступление Битту Маллика, танцы, йога, дегустация ведической кухни и многое другое
Праздник колесниц, выступление Битту Маллика, танцы, йога, дегустация ведической кухни и многое другое
Зрителей ждут яркие традиционные костюмы, неповторимый вкус восточных сладостей, завораживающие индийские танцы, чарующее восточное пение и, конечно же, много радости и хорошего настроения.
1 июня
19:00 – мастер-класс по вокалу Битту Маллика в Союзе театральных деятелей
3 июня
15:00 – праздник колесниц в сквере на ул. Ленинградской
17:00 – концерт в областной филармонии
4 июня
14:00 – праздник колесниц на ул. Мира (г. Кировск)
16:00 – концерт в городском Дворце культуры (г. Кировск, ул. Мира, 7)
5 июня
19:00 – мастер-класс классических индийских танцев Надежды Скляренко (Минск) в ДК Роста. Вход свободный.
Приобрести билеты можно по адресу: г.Мурманск, ул. Фролова, д.16. Также Вы можете купить билеты онлайн в группе ВК и на сайте.
Организатор: Центр ведической культуры Мурманска
от 150 до 400 р.
Телефон для справок: 8 (911) 324-28-45, 8 (8152) 25-78-58
Сольный концерт «Для своих»