Завуалируй это

Арман и Лейла влюблены друг в друга, но им мешает старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию.

Ограничения: 16+

Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду…

Жанр: Комедия

Оригинальное название: Cherchez la femme

Режиссер: Со Абади («SOS Тегеран»).

В ролях: Феликс Моати («Правила жизни французского парня», «LOL [ржунимагу]»), Уилльям Лебхил («Джеки в царстве женщин», «Новые приключения Аладдина»), Камелия Джордана («Люди и птицы»)

Продолжительность: 1 час 27 минут

Релиз в России: 26 октября 2017