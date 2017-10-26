Завуалируй это

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Арман и Лейла влюблены друг в друга, но им мешает старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию.

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции.

Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду…

Жанр: Комедия
Оригинальное название: Cherchez la femme
Режиссер: Со Абади («SOS Тегеран»).
В ролях: Феликс Моати («Правила жизни французского парня», «LOL [ржунимагу]»), Уилльям Лебхил («Джеки в царстве женщин», «Новые приключения Аладдина»), Камелия Джордана («Люди и птицы»)
Продолжительность: 1 час 27 минут
Релиз в России: 26 октября 2017

Цены

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