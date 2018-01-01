Праздничный переполох
Всероссийская премьера комедии, которую сняли создатели «1+1»
Всероссийская премьера комедии, которую сняли создатели «1+1»
Макс, организатор мероприятий, получил крупный заказ – свадьба в замке XVIII века. Под его контролем все: не только повара, официанты, фотограф, но также атмосфера праздника и всеобщее счастье. Казалось бы, что может пойти не так? Как известно, если что-то может случиться – оно обязательно случается.
Награды и фестивали:
Международный кинофестиваль в Торонто-2017
Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне-2017
Жанр: комедия
Оригинальное название: Le sens de la fête
Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано
В ролях: Жан-Пьер Бакри, Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Эй Айдара, Жан-Поль Рув
Продолжительность: 1 час 55 минут
Релиз в России: 1 января 2018
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