Праздничный переполох

Ограничения: 12+

Макс, организатор мероприятий, получил крупный заказ – свадьба в замке XVIII века. Под его контролем все: не только повара, официанты, фотограф, но также атмосфера праздника и всеобщее счастье. Казалось бы, что может пойти не так? Как известно, если что-то может случиться – оно обязательно случается.

Награды и фестивали:

Международный кинофестиваль в Торонто-2017

Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне-2017

Жанр: комедия

Оригинальное название: Le sens de la fête

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано

В ролях: Жан-Пьер Бакри, Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Эй Айдара, Жан-Поль Рув

Продолжительность: 1 час 55 минут

Релиз в России: 1 января 2018