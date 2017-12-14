Побег из Рио

Ограничения: 18+

Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира – Рио-де-Жанейро – город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущоб. За тысячи километров от дома они мечтают всласть оторваться, а быть может и встретить любовь! Нацелившись на весёлые и беззаботные каникулы, они даже не догадываются, каким диким, отвязным и рискованным приключением обернётся эта поездка. Девчонки хотят отжечь. А придётся ещё и выжить!

Жанр: приключенческая экшн-комедия

Оригинальное название: Going to Brazil

Режиссёр: Патрик Милле

В ролях: Ванесса Гуид, Элисон Вилер, Марго Бансийон, Патрик Милле, Чико Диаз

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Релиз в России: 14 декабря 2017