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Молодой Годар

Смешной и трогательный байопик о гении мировой кинематографии Годаре в постановке Мишеля Хазнавичуса.

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Ограничения: 18+
События: Видеотрансляции.

Париж, 1967 год. Жан Люк Годар – лидер «новой волны», режиссер, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблен в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный прием фильма и вспыхнувший в мае 68 года молодежный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции...

Награды и фестивали:
Участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля-2017
Московский международный кинофестиваль-2017
Международный кинофестиваль в Торонто-2017

Жанр: комедийный байопик
Оригинальное название: Redoutable
Режиссер: Мишель Хазнавичус
В ролях: Луи Гаррель, Стэйси Мартин, Беренис Бежо, Таня Лопер
Продолжительность: 1 час 47 минут
Релиз в России: 16 ноября 2017

Цены

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