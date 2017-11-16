Молодой Годар

Ограничения: 18+

Париж, 1967 год. Жан Люк Годар – лидер «новой волны», режиссер, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблен в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный прием фильма и вспыхнувший в мае 68 года молодежный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции...

Награды и фестивали:

Участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля-2017

Московский международный кинофестиваль-2017

Международный кинофестиваль в Торонто-2017

Жанр: комедийный байопик

Оригинальное название: Redoutable

Режиссер: Мишель Хазнавичус

В ролях: Луи Гаррель, Стэйси Мартин, Беренис Бежо, Таня Лопер

Продолжительность: 1 час 47 минут

Релиз в России: 16 ноября 2017