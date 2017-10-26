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Любовь-морковь по-французски

Любовники оказываются в телах друг друга, теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.

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Ограничения: 18+
События: Видеотрансляции.

Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа дружат тысячу лет. Но вдруг Пьер и Пенелопа становятся любовниками. Не в силах выйти из ситуации, они решают прекратить отношения. Но после ночи, которая должна была стать последней, они просыпаются… в телах друг друга! Теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.

Жанр: Комедия
Оригинальное название: L'un dans l'autre
Режиссер: Бруно Шиш («Маленький мир», «Ад»)
В ролях: Стефан Де Гродт («Путешествие из Парижа», «У каждого своя жизнь и свой приговор»), Луиз Бургуан («Маленький Николя», «Белые рыцари»), Ор Атика («Красотки», «Каникулы в Провансе»), Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль («Девушка на мосту», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»).
Продолжительность: 1 час 25 минут
Релиз в России: 26 октября 2017

Цены

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