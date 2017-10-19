Двуличный любовник

Ограничения: 18+

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

Награды и фестивали:

Участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля-2017

Жанр: Эротический триллер

Оригинальное название: L'amant double

Режиссер: Франсуа Озон

В ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссе, Мирьям Буаэ, Доминик Реймон

Продолжительность: 1 час 5 минут

Релиз в России: 19 октября 2017