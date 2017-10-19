Двуличный любовник
История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии.
История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии.
Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.
Награды и фестивали:
Участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля-2017
Жанр: Эротический триллер
Оригинальное название: L'amant double
Режиссер: Франсуа Озон
В ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссе, Мирьям Буаэ, Доминик Реймон
Продолжительность: 1 час 5 минут
Релиз в России: 19 октября 2017
Билеты можно приобрести по ссылке
Показ фильмов о природе и об истории Кольского края