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Двуличный любовник

История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии.

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Ограничения: 18+
События: Видеотрансляции.

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

Награды и фестивали:

Участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля-2017

Жанр: Эротический триллер
Оригинальное название: L'amant double
Режиссер: Франсуа Озон
В ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссе, Мирьям Буаэ, Доминик Реймон
Продолжительность: 1 час 5 минут
Релиз в России: 19 октября 2017

Цены

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