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Дикарь

Знаменитый художник и скульптор Поль Гоген уезжает в Полинезию, чтобы проникнуться экзотикой живописного Таити.

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции.

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру – дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

Жанр: Драма
Оригинальное название: Gauguin - Voyage de Tahiti
Режиссер: Эдуар Делюк
В ролях: Венсан Кассель («Ненависть», «Черный лебедь»), Марк Барбе («Жизнь в розовом цвете»), Седрик Экхаут («Маленький Николя»), Малик Зиди («Капля дождя на раскаленных скалах») и другие
Продолжительность: 1 час 42 минуты 
Релиз в России: 2 ноября 2017

Цены

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