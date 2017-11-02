Знаменитый художник и скульптор Поль Гоген уезжает в Полинезию, чтобы проникнуться экзотикой живописного Таити.

Ограничения: 16+

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру – дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

Жанр: Драма

Оригинальное название: Gauguin - Voyage de Tahiti

Режиссер: Эдуар Делюк

В ролях: Венсан Кассель («Ненависть», «Черный лебедь»), Марк Барбе («Жизнь в розовом цвете»), Седрик Экхаут («Маленький Николя»), Малик Зиди («Капля дождя на раскаленных скалах») и другие

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Релиз в России: 2 ноября 2017