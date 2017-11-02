Афера доктора Нока

Ограничения: 16+

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, устраивается… врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

Жанр: Сатирическая комедия

Оригинальное название: Knock

Режиссер: Лоррэйн Леви

В ролях: Омар Си («1+1», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «2+1»), Ана Жирардо («Потерянный рай», т/с «На зов скорби»), Алекс Лутс («Красотки в Париже»), Одри Дана («Женщина и мужчины», «Красотки в Париже», «Если б я была мужчиной»)

Продолжительность: 1 час 53 минуты

Релиз в России: 2 ноября 2017