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Фестиваль французского кино

Фестиваль лучших французских фильмов 2017 года

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Ограничения: 16+
События: Фестивали.

При поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез пройдет IV Фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANCAIS». В рамках фестиваля в 20 городах России пройдут премьерные показы лучших французских фильмов 2017 года. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

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Фильмы

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11 октября,
Кронверк Синема Форум
- Праздничный переполох

Всероссийская премьера комедии, которую сняли создатели самой кассовой ленты на французском языке за последние 20 лет – комедийной драмы «1+1»

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12 октября,
Кронверк Синема Форум
- Дикарь

Знаменитый художник и скульптор Поль Гоген уезжает в Полинезию, чтобы проникнуться экзотикой живописного Таити.

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13 октября,
Кронверк Синема Форум
- Побег из Рио

За тысячи километров от дома три девушки мечтают всласть оторваться, а быть может – и встретить любовь!

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14 октября,
Кронверк Синема Форум
- Молодой Годар

Смешной и трогательный байопик о гении мировой кинематографии Годаре в постановке обладателя премии «Оскар», создателя фильма «Артист» Мишеля Хазнавичуса.

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15 октября,
Кронверк Синема Форум
- Двуличный любовник

История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии.

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16 октября,
Кронверк Синема Форум
- Любовь-морковь по-французски

Любовники оказываются в телах друг друга, теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.

136709
17 октября,
Кронверк Синема Форум
- Завуалируй это

Арман и Лейла влюблены друг в друга, но им мешает старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию.

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18 октября,
Кронверк Синема Форум
- Афера доктора Нока

Экранизация популярного сатирического романа Жюля Ромэна «Нок, или Чудеса медицины».

11 октября
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12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
Кронверк Синема Форум
c 11 по 18 октября
Цены

Билеты можно приобрести по ссылке

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