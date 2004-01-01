Фестиваль французского кино
Фестиваль лучших французских фильмов 2017 года
Фестиваль лучших французских фильмов 2017 года
При поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез пройдет IV Фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANCAIS». В рамках фестиваля в 20 городах России пройдут премьерные показы лучших французских фильмов 2017 года. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Всероссийская премьера комедии, которую сняли создатели самой кассовой ленты на французском языке за последние 20 лет – комедийной драмы «1+1»
Знаменитый художник и скульптор Поль Гоген уезжает в Полинезию, чтобы проникнуться экзотикой живописного Таити.
За тысячи километров от дома три девушки мечтают всласть оторваться, а быть может – и встретить любовь!
Смешной и трогательный байопик о гении мировой кинематографии Годаре в постановке обладателя премии «Оскар», создателя фильма «Артист» Мишеля Хазнавичуса.
История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии.
Любовники оказываются в телах друг друга, теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.
Арман и Лейла влюблены друг в друга, но им мешает старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию.
Экранизация популярного сатирического романа Жюля Ромэна «Нок, или Чудеса медицины».
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