Ограничения: 16+

При поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез пройдет IV Фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANCAIS». В рамках фестиваля в 20 городах России пройдут премьерные показы лучших французских фильмов 2017 года. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.