Фестиваль читающей семьи

На Фестивале читателей библиотеки ждет встреча с многочисленными партнерами семейного праздника.

Для наших маленьких читателей мы подготовили веселую занимательную программу: игры с аниматорами, катание на гироскутере, зона для прыжков на батуте, аквагрим, общение с четвероногими питомцами, активные игры на английском языке, создание настоящего мультипликационного фильма, песочная анимация, школа научных экспериментов, ментальная арифметика от Центра развития интеллекта «Пифагорка» и многое другое.

Взрослые также смогут выбрать занятие по душе из предложенной программы Фестиваля. Родителей, желающих узнать секрет успешных выступлений, приглашаем на мастер-класс по ораторскому мастерству Ольги Груздевой. Молодым родителям рекомендуем посетить «Студию мам», где их научат фитнесу для мам в компании малышей. Освоить азы игры на варгане все желающие смогут на специальном мастер-классе для детей и взрослых вместе с клубом «Северный варган».

Надеемся, что никого не оставит равнодушным встреча с питомцами клуба кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане». Посетителей Фестиваля ждет забавное цирковое выступление четвероногих артистов, книГав – чтение книг собакам и увлекательная фотосессия с пушистыми друзьями.

Впервые в библиотеке состоится супер-секретная экскурсия в закрытый фонд.

Гостей Фестиваля ждет встреча с интересными творческими людьми – автором и исполнителем песен Александром Базановым и актрисой областного театра кукол Екатериной Ефремовой, а на сцене актового зала библиотеки пройдет семейная игровая программа «Папа, мама, книжка, я – вместе верные друзья!», после которой состоится церемония награждения победителей конкурса видеороликов «Визитная карточка читающей семьи».

Все желающие смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее от благотворительного фонда «Руки жизни».

Полностью ознакомиться с программой Фестиваля можно на сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки