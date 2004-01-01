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FEEL FEST

Серия мероприятий, которые пройдут 26-28 ноября в Мурманске

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События: Выставки, Дискуссии, Фестивали.

Тема это года - открытия. Мы познакомим вас с художниками, дизайнерами, музыкантами, мастерами и педагогами. Вместе рассмотрим искусство с разных сторон и попробуем понять, что мы чувствуем, когда что-то создаём и что создаём, когда чувствуем в себе и других то или иное настроение.

Внимание! В связи с эпидемиологической обстановкой количество участников на все мероприятия ограничено. Требуется предварительная запись.

Регистрируйтесь заранее по ссылке.

Город Мурманск
c 26 по 28 ноября

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