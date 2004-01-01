Песня, которая вызывает эйфорию и абсолютно не надоедает – «Розовое Вино», сделала Feduka, одного из соавторов хита, космически популярным. Его называют популярнейшим представителем новой волны отечественного хип-хопа и настоящим героем музыкального мейнстрима.

Но одним треком дело не ограничивается: например, совсем недавно вышла свежая работа «Закрывай Глаза», в которой он рассказывает, каким образом можно увидеть красоту.

Живое выступление Федора в Мурманске – это презентация нового альбома, легкое дуновение жаркого лета, невероятно энергичный танцевальный хаус и незабываемые эмоции!