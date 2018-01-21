Fashion Hunters
Кастинг от модельного агентства
Кастинг от модельного агентства
Модельное агентство «Fashion Hunters» объявляет кастинг для юношей и девушек от 7 до 27 лет!
Не упусти свой шанс поучаствовать в фотопробах и начать карьеру модели!
Став моделью Fashion Hunters, ты будешь участвовать в различных фотосессиях, показах модной одежды и видеосъемках!
Предварительно можно заполнить анкету участника кастинга и направить ее через сообщение в нашей группе.
Справки по телефонам: +7 (911) 3196195; +7 (953) 7590117