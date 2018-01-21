Ограничения: 7-27 лет

Модельное агентство «Fashion Hunters» объявляет кастинг для юношей и девушек от 7 до 27 лет!

Не упусти свой шанс поучаствовать в фотопробах и начать карьеру модели!

Став моделью Fashion Hunters, ты будешь участвовать в различных фотосессиях, показах модной одежды и видеосъемках!

Предварительно можно заполнить анкету участника кастинга и направить ее через сообщение в нашей группе.