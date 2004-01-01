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Фантазия Севера

Шоу-конкурс среди барменов Мурманска!

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События: Вечеринки, Конкурсы.

В честь Международного дня бармена в лофт-баре «Чердак» состоится шоу-конкурс среди барменов нашего города и самая большая коктейль-вечеринка!

Бармены покажут свой творческий подход в работе, в самой интересной номинации – оригинальная подача. Лучших выберут приглашенные эксперты.

Приз победителя: поездка на завод Fruko Schulz в Чехии.

Прием заявок от участников ведет Джан Сеферов.

Специальный гость вечера – бренд-амбассадор компании Fruko Schulz. 

Чердак
6 февраля
18:00
Цены

Вход свободный

Дополнительная информация по телефону: 70-70-42

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