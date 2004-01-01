Фантазия Севера
Шоу-конкурс среди барменов Мурманска!
В честь Международного дня бармена в лофт-баре «Чердак» состоится шоу-конкурс среди барменов нашего города и самая большая коктейль-вечеринка!
Бармены покажут свой творческий подход в работе, в самой интересной номинации – оригинальная подача. Лучших выберут приглашенные эксперты.
Приз победителя: поездка на завод Fruko Schulz в Чехии.
Прием заявок от участников ведет Джан Сеферов.
Специальный гость вечера – бренд-амбассадор компании Fruko Schulz.
Вход свободный
Дополнительная информация по телефону: 70-70-42