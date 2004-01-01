Фантазии синьора Родари

Кто не знает этого весёлого, неунывающего, неистощимого на выдумки и очень доброго итальянского сказочника?

Джанни Родари – итальянский детский писатель, сказочник и журналист. Он создал множество интересных сказок и стихов. Его героями стали сорванцы и озорники, дети, во все сующие свой нос, неугомонные и предприимчивые - такие как в жизни.

Это он привел в наши дома доброго и смелого Чиполлино, дал возможность услышать чудесный голос Джельсомино, познакомил с маленькой озорной девочкой Аличе.

Выставка знакомит читателей как с хорошо известными произведениями Джанни Родари, так и с творениями, не столь знакомыми широкой публике.

В книгу «Коты города Рима» вошли истории и стихи об очень современных котах: они путешествуют на поездах, играют на фортепиано, занимаются бизнесом и даже захватывают Колизей.

«Гондола-призрак» - это волшебное путешествие в Венецию XVII века. Благодаря таланту великого сказочника читатель будто своими глазами увидит этот волшебный город, проплывет на таинственной гондоле, попадет в плен к пиратам, поможет капитану Тарталье спасти его корабль и переживет множество других захватывающих приключений. Итак, скорее в путь!

На выставке представлены и другие увлекательные и замечательно иллюстрированные произведения Джанни Родари: «Сказки по телефону», «Зоопарк историй», «Торт с неба», «Принцесса Веселина», «Жил-был дважды барон Ламберто» и т.д.