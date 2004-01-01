История бисероплетения насчитывает не одно тысячелетие. Это один из наиболее увлекательных видов рукоделия.

Интерес к бисеру не угасает веками и в наше время с этим материалом продолжают работать как профессиональные, так и самодеятельные художники.

Бисер давно перестал использоваться только в производстве бижутерии. Его можно встретить в декоре одежды и обуви, в сложносочинённых арт-объектах на выставках современного искусства, в стильных интерьерах...

За последнее десятилетие, посредством большого количества конкурсов и фестивалей по этому направлению появилось большое количество талантливых мастеров как в России, так и за рубежом. Их объединяет страсть к этому удивительному материалу. Они общаются, собираются в онлайн-сообщества и клубы, обмениваются наработками и создают новые уникальные проекты.

В Мурманске любителей бисероплетения объединяет клуб «Бисерное сияние». Его участники - люди разных возрастов и профессий из Мурманска, Североморска и Колы. Работы участников клуба можно увидеть на областных, всероссийских и международных выставках.

Выставка «Фантазии полёт и рук творенье…» объединила двух мурманских мастеров - Анжелу Евдокимову и Любовь Ефремову.

Анжела начинала свой путь в бисероплетении с изготовления деревьев, но как только в Мурманске в свободной продаже появились бисер, кабошоны, бусины и фурнитура, она стала создавать бижутерию, чем и занимается по сей день. Параллельно она увлекается и другими видами творчества – вязанием, вышивкой, декупажем, полимерной глиной.

Первое знакомство Любови с бисероплетением состоялось 1981 году, но оно так и осталось знакомством. Поскольку не было возможности приобрести бисер, работа с ним долгое время оставалась только мечтой. В конце 90-х годов XX века стали появляться и материалы, и нужная в деле самообразования литература. В 2010 году Любовь приняла участие в областной выставке любительского искусства и её работа «Брусника» была высоко отмечена специалистами.

И Любовь и Анжела - увлечённые мастера, они постоянно развиваются, проходят обучения, участвуют в выставках, конкурсах, фестивалях и всевозможных проектах, каждый раз доказывая, что нет ничего интереснее работы с этим изумительным материалом.