129974

Фантазии на темы...

Благотворительный концерт

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Екатерина Сидоренко (флейта)  лауреат международных конкурсов, солистка ансамбля «DolceBand», солистка Губернского оркестра, солистка оркестра театра под управлением Сергея Безрукова.

Людмила Мадонова (фортепиано). Окончила московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и аспирантуру в классе народных артистов России В.К. Мержанова и Ю.С. Слесарева, лауреат международных конкурсов, фестивалей, солистка «Москонцерта», имеет огромный репертуар, ведет активную концертную деятельность.

Вырученные средства будут перечислены в помощь Донбассу.

Программа концерта:

Франсис Борн – Блестящяя фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен» для
флейты и ф-но

Допплер – Фантазия на венгерские темы для флейты и ф-но

Лист – Венгерская рапсодия №6 для ф-но

Лист – Грезы любви

Верди- Лист – Парафраз на темы из оперы «Риголетто»

Таффанель – Блестящая фантазия на тему из оперы Вебера «Волшебный
стрелок» для флейты и ф-но

Шуберт – Вариации на тему песни «Засохшие цветы»

Шуман – Романс для флейты и ф-но

Штраус – Таузиг – Вальс-транскрипция на тему «Живем на свете только раз»
для ф-но

Филармония
19 марта
17:00
Цены

400 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

 

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?