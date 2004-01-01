Фантазии на темы...

Екатерина Сидоренко (флейта) – лауреат международных конкурсов, солистка ансамбля «DolceBand», солистка Губернского оркестра, солистка оркестра театра под управлением Сергея Безрукова.



Людмила Мадонова (фортепиано). Окончила московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и аспирантуру в классе народных артистов России В.К. Мержанова и Ю.С. Слесарева, лауреат международных конкурсов, фестивалей, солистка «Москонцерта», имеет огромный репертуар, ведет активную концертную деятельность.

Вырученные средства будут перечислены в помощь Донбассу.

Программа концерта:



Франсис Борн – Блестящяя фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен» для

флейты и ф-но



Допплер – Фантазия на венгерские темы для флейты и ф-но



Лист – Венгерская рапсодия №6 для ф-но



Лист – Грезы любви



Верди- Лист – Парафраз на темы из оперы «Риголетто»



Таффанель – Блестящая фантазия на тему из оперы Вебера «Волшебный

стрелок» для флейты и ф-но



Шуберт – Вариации на тему песни «Засохшие цветы»



Шуман – Романс для флейты и ф-но



Штраус – Таузиг – Вальс-транскрипция на тему «Живем на свете только раз»

для ф-но