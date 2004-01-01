Фантазии Фарятьева

Все люди хотят быть счастливыми. Но у каждого человека – свое понимание счастья и свой путь к нему.

Отчаянное, почти безнадежное положение Александры, страдающей от неразделенной любви к Бедхудову, вносит в ее семью нервозность и заставляет мучиться ее мать и младшую сестру Любу. Увлеченный Сашенькой Павлик Фарятьев своим поэтическим отношением к действительности пытается осчастливить возлюбленную.

Персонажи создают ситуации, в которых есть место для смеха, лирических чувств и драматических переживаний. И хотя никто из них, кроме Александры, не достигает намеченных целей, после спектакля остается светлая грусть и, главное, надежда, даже уверенность в том, что герои этой истории дождутся своего счастливого часа.

Режиссёр-постановщик – Юрий Сергиенко

Художник-постановщик – Раиса Чебатурина

Музыкальное оформление – Дмитрий Литвиненко

В спектакле заняты: О. Цыплякова, О.Анпилова, Е.Балакирева, Ю.Блохова, А.Макаров, С.Маковская.