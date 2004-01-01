Фантазии Фарятьева
Трагикомедия в 2-х действиях
Трагикомедия в 2-х действиях
Все люди хотят быть счастливыми. Но у каждого человека – свое понимание счастья и свой путь к нему.
Отчаянное, почти безнадежное положение Александры, страдающей от неразделенной любви к Бедхудову, вносит в ее семью нервозность и заставляет мучиться ее мать и младшую сестру Любу. Увлеченный Сашенькой Павлик Фарятьев своим поэтическим отношением к действительности пытается осчастливить возлюбленную.
Персонажи создают ситуации, в которых есть место для смеха, лирических чувств и драматических переживаний. И хотя никто из них, кроме Александры, не достигает намеченных целей, после спектакля остается светлая грусть и, главное, надежда, даже уверенность в том, что герои этой истории дождутся своего счастливого часа.
Режиссёр-постановщик – Юрий Сергиенко
Художник-постановщик – Раиса Чебатурина
Музыкальное оформление – Дмитрий Литвиненко
В спектакле заняты: О. Цыплякова, О.Анпилова, Е.Балакирева, Ю.Блохова, А.Макаров, С.Маковская.
500 р.
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Веселая трагедия про зарождающее чувство по пьесе Елены Скороходовой. Спектакль малой сцены