Фантазии души и рук творения

Студия ручного творчества «ARTiшок» появилась в Мурманске в 2011 году. За это время сложился замечательный коллектив преподавателей – мастеров своего дела, руководит которым Виктория Тимофеева.

Скрапбукинг, валяние из шерсти, изготовление цветов из ткани, вязание спицами и крючком, бисероплетение, художественная вышивка, лепка из полимерной глины, роспись по ткани, текстильные и лепные куклы и игрушки, украшения из кожи и камня… Список направлений работы студии постоянно расширяется.

Мастерицы активно принимают участие во многих выставках-ярмарках в Мурманске и области, в странах Баренц-региона, а также в благотворительных проектах, направленных на помощь детям.

Выставка познакомит посетителей с удивительным и разнообразным миром творчества, позволит ощутить радость и удовольствие от рукоделия, подарит позитивные впечатления и креативные идеи. Здесь представлены плоды вдохновения талантливых и умелых мастеров, неповторимые и уникальные работы, смелые решения и удачные эксперименты.