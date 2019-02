Ограничения: 18+ FC / DC

23 февраля очередным гостем Dj Bar Garin станет Fanick. Ник Фаник известен как организатор легендарных вечеринок «Galaxis» в клубе Decadance, серии ивентов RightNight в баре Дружба – некогда одних из самых хайповых вечеринок Северной столицы с участием таких танцевальных монстров как Tim Sweeney, Kim Ann Foxman, Graig Smith etc. Как диджей Fanick успел засветиться в Пропаганде на четвергах Санчеса, на вечеринках Slow Dance и Rooftop by Special Case. Он также успешно занимается продакшном, подавая взыскательной публике фирменный гипнотический хаус с аналоговым грувом на таких значимых лейблах, как Overall music и Plant 74. Его треки звучат в сетах представителей элиты андерграундной хаус-сцены, таких как Apollonia и Djebali.

Музыкальную поддержку нашему гостю будут оказывать Ivan Goom, Hakuna Matata