Fancy Groove – проект, из 3 артистов пишет авторские треки, ремиксы и постепенно набирает аудиторию слушателей их жанра.

Коллектив за короткое время существование поддерживается топовыми артистами: Cosmo & Skoro, Kickstarts, Lumberjack, High 'n' Rich, Cosmic Gate, Sagan, Novak

И многими другими. В следствии этого ребята создали тематическую вечеринку FANCY SHOW,

которую постепенно продвигают в обществе.

Участники проекта удивят вас мощной, непередаваемой энергетикой,

поднимут настроение и зарядят энергией самых свежих, эксклюзивных работ EDM индустрии.

Их выступление всегда оставляло за собой мощные и яркие впечатления.