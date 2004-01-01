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Fancy Groove

Сумасшедший огненный проект в Dj Bar Гарин

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События: Вечеринки.

Fancy Groove – проект, из 3 артистов пишет авторские треки, ремиксы и постепенно набирает аудиторию слушателей их жанра.

Коллектив за короткое время существование поддерживается топовыми артистами: Cosmo & Skoro, Kickstarts, Lumberjack, High 'n' Rich, Cosmic Gate, Sagan, Novak

И многими другими. В следствии этого ребята создали тематическую вечеринку FANCY SHOW,
которую постепенно продвигают в обществе.

Участники проекта удивят вас мощной, непередаваемой энергетикой,
поднимут настроение и зарядят энергией самых свежих, эксклюзивных работ EDM индустрии.

Их выступление всегда оставляло за собой мощные и яркие впечатления.

Гарин
6 апреля
Цены

Бронь столов по телефону: 78-22-11

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