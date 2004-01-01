Fancy Groove
Сумасшедший огненный проект в Dj Bar Гарин
Fancy Groove – проект, из 3 артистов пишет авторские треки, ремиксы и постепенно набирает аудиторию слушателей их жанра.
Коллектив за короткое время существование поддерживается топовыми артистами: Cosmo & Skoro, Kickstarts, Lumberjack, High 'n' Rich, Cosmic Gate, Sagan, Novak
И многими другими. В следствии этого ребята создали тематическую вечеринку FANCY SHOW,
которую постепенно продвигают в обществе.
Участники проекта удивят вас мощной, непередаваемой энергетикой,
поднимут настроение и зарядят энергией самых свежих, эксклюзивных работ EDM индустрии.
Их выступление всегда оставляло за собой мощные и яркие впечатления.
Бронь столов по телефону: 78-22-11