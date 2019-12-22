Ограничения: 16+

Покоритель чартов и непредсказуемый игрок, вызывающий полярные эмоции публики с 2015 года. Уфимский хулиган, добившийся в свои 22 всенародной известности. Музыкант года по версии журнала GQ.

Впервые в карьере FACE посетит Мурманск с большим сольным концертом в рамках тура KING SLIME, захватив с собой свежий альбом, впечатляющее шоу, все хиты и главный трек уходящего года – тот самый “Юморист”.

Успей взять билеты, пока они ещё есть. Не упусти свой шанс – следующий будет нескоро.