Вас ожидает интереснейшее шоу, так как Фабрицио умело сочетает в своей музыке танго, джаз, итальянский «кантаутори» стиль с неким южноамериканским нюансом. А главное – это особый подход в общении с аудиторией. Он не просто поет и играет для публики. Он выступает вместе с ней. Об этом писала немецкая газета «Frankenpost»: «Через два часа концерта, вся публика была влюблена в его шоу!».

Фабрицио Консоли приобрел известность еще в 1980-х годах. Уже тогда он высоко ценился как сессионный музыкант, который играл, гастролировал и записывался со многими выдающимися артистами итальянской музыкальной сцены. Новая студийная работа – «10» – концептуальный альбом, затрагивающий глубокие философские идеи.