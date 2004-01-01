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Бесстрашная и бескомпромиссная, беспрестанно ломающая стереотипы команда F.P.G презентует новый сингл!

15 сентября в клубе SODA сойдутся дерзость, молодость, любовь и злой рок. Не так давно, в 2015 году, группа выпустила пятый студийный альбом «Сквозь Ненависть» собравший вокруг себя массу противоречий и споров, что обращает внимание на исключительную многогранность творчества коллектива. Сегодня светочи панк-рока и всё те же неутомимые борцы с занудством и жиром готовы к новому удару по апатии серости будней!