F.P.G
Российская панк-группа из Нижнего Новгорода в Мурманске!
Российская панк-группа из Нижнего Новгорода в Мурманске!
Бесстрашная и бескомпромиссная, беспрестанно ломающая стереотипы команда F.P.G презентует новый сингл!
15 сентября в клубе SODA сойдутся дерзость, молодость, любовь и злой рок. Не так давно, в 2015 году, группа выпустила пятый студийный альбом «Сквозь Ненависть» собравший вокруг себя массу противоречий и споров, что обращает внимание на исключительную многогранность творчества коллектива. Сегодня светочи панк-рока и всё те же неутомимые борцы с занудством и жиром готовы к новому удару по апатии серости будней!
Первые входные билеты – 690 р.
ViP билет – 790 р.
SViP билет – 890 р.
Билеты можно приобрести онлайн по ссылке
Справки по телефону: 205-675
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