F J Ø R Ð Ξ Molly
Электрический концерт группы с программой «С неба»
Электрический концерт группы с программой «С неба»
F J Ø R Ð Ξ Molly – нежность, обрамленная в каменный пейзаж карельских скал. Музыка со светлыми образами и легким драйвом гитары. Когда они играют, зал наполняется загадочной и в то же время ясной северной энергетикой. Особенностью этой команды можно назвать не только необычность стиля исполняемых песен, но и активный контакт со своим зрителем.
Вход: 300 р.
Места за столиком: 600 р.
Бронирование столиков и дополнительная информация по телефону: 25-75-75
Концерт открытия фестиваля
Благотворительный концерт-посвящение в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем