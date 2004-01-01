F J Ø R Ð Ξ Molly – нежность, обрамленная в каменный пейзаж карельских скал. Музыка со светлыми образами и легким драйвом гитары. Когда они играют, зал наполняется загадочной и в то же время ясной северной энергетикой. Особенностью этой команды можно назвать не только необычность стиля исполняемых песен, но и активный контакт со своим зрителем.