130298

F J Ø R Ð Ξ Molly

Электрический концерт группы с программой «С неба»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

F J Ø R Ð Ξ Molly  нежность, обрамленная в каменный пейзаж карельских скал. Музыка со светлыми образами и легким драйвом гитары. Когда они играют, зал наполняется загадочной и в то же время ясной северной энергетикой. Особенностью этой команды можно назвать не только необычность стиля исполняемых песен, но и активный контакт со своим зрителем. 

Rock'n'Roll music bar
29 апреля
19:00
Цены

Вход: 300 р.

Места за столиком: 600 р.

Бронирование столиков и дополнительная информация по телефону: 25-75-75

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?