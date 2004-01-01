Выставка приурочена к 70-летию мастера и будет включать в себя около 50 работ.

Михаил Карпов родился 11 мая 1947 года в городе Кандалакша. В 1955 году переехал в Мурманск. В начале 1970-х поступил в Заочный народный университет искусств в Москве, но не закончил его. В конце 1980-х Михаил Карпов всерьёз начинает интересоваться эзотерикой, что начинает отражаться на его художественном стиле. В 1988 году в составе самодеятельных художников ездил в командировку «Творческая дача» в город Горячий Ключ. Первая персональная выставка состоялась в Мурманском областном Центре художественных ремёсел в 1995 году. В 1999 выставляется в Североморске и Коле. В этом же году его картину «Во имя любви» отбирают для выставки в Москве, посвящённой 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 2004 году проходит ещё одна выставка в Мурманске под названием «Четвёртое измерение». В 2005 году Михаил Карпов уезжает в Краснодарский край, после чего ни разу не выставлял свои работы.

«Эзотерика» станет первой выставкой Михаила Карпова после 12-летнего перерыва.