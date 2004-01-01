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EXTASY

Впервые в мурманске! Концерт группы

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События: Концерты.

EXTASY - ведущая рязанская рок-группа, получившая признание не только в родном городе, но и в странах СНГ, после попадания своего первого клипа на песню Misery в эфир телеканала A-ONE. После чего была номинирована на премию RAMP-2008 как «Открытие года», а дебютный альбом «...When She Sleeps», вышедший на лейбле IROND в 2009 году, был полностью распродан на территории России и СНГ.

Постепенно песни EXTASY появились на областных радиостанциях, а сюжеты и передачи о группе и в эфире местных телеканалов. Параллельно этому группа дала более 100 концертов в родном городе и за его пределами, выступая на одной сцене с такими группами как CATHARSIS, СЛОТ, АРТЕРИЯ и т.д.

Мурманск - это уже 32-ой город в туре группы EXTASY под эгидой легендарного фестиваля ROCK ПРОРЫВ! Коллектив сыграет свои лучшие песни, а также каверы на METALLICA, NIRVANA и АРИЯ.

Поддержат его местные банды:

  • АТОМ АТЛАНТА
  • SHOWTIME!
  • THE HOOLZ
  • WRECKHALL

Приходите и поддержите фестиваль! Пусть Мурманск станет самым громким рок-городом в этом туре!

Rock'n'Roll music bar
2 сентября
19:00
Цены
  • 200-300 р.
  • Справки по телефону: 25-75-75

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