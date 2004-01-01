EXTASY - ведущая рязанская рок-группа, получившая признание не только в родном городе, но и в странах СНГ, после попадания своего первого клипа на песню Misery в эфир телеканала A-ONE. После чего была номинирована на премию RAMP-2008 как «Открытие года», а дебютный альбом «...When She Sleeps», вышедший на лейбле IROND в 2009 году, был полностью распродан на территории России и СНГ.

Постепенно песни EXTASY появились на областных радиостанциях, а сюжеты и передачи о группе и в эфире местных телеканалов. Параллельно этому группа дала более 100 концертов в родном городе и за его пределами, выступая на одной сцене с такими группами как CATHARSIS, СЛОТ, АРТЕРИЯ и т.д.

Мурманск - это уже 32-ой город в туре группы EXTASY под эгидой легендарного фестиваля ROCK ПРОРЫВ! Коллектив сыграет свои лучшие песни, а также каверы на METALLICA, NIRVANA и АРИЯ.

Поддержат его местные банды:

АТОМ АТЛАНТА

SHOWTIME!

THE HOOLZ

WRECKHALL

Приходите и поддержите фестиваль! Пусть Мурманск станет самым громким рок-городом в этом туре!