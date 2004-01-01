Ограничения: 12+

Ансамбль Ex Animo – это экспрессия и полёт фантазии, сконцентрированные в молодых и талантливых исполнителях, верных одной идее – поделиться своей любовью к искусству со слушателем. Пятеро энтузиастов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, собрались вместе, чтобы донести до слушателя свой взгляд на современный репертуар народного ансамбля. С необычайным трепетом подходя к интерпретации произведений, ансамбль Ex Animo выискивает интересные созвучия и привносит свежесть в своё исполнение. Ансамбль является частым участником всевозможных фестивалей и конкурсов, а также желанным гостем на различных концертных площадках страны.

Состав:

Ольга Пилицына – домра малая

Надежда Волкова – домра альт

Святослав Тихоненков – баян

Сергей Поторочин – балалайка прима

Илья Емельянов – балалайка контрабас.

Программа концерта

I отделение

Ж. Бизе-Р. Щедрин – «Вступление к Кармен»

Д.Д.Шостакович – «Испанские песни» (Кайдалов), «Прощай, Гренада», «Звёздочки», «Первая встреча», «Ронда», «Черноокая»

С. Рахманинов – «Не пой, красавица, при мне» (Михайлов), «Романс молодого цыгана» (Михайлов)

П. Чайковский – «Ария Германа» (Михайлов), «Март»

Г. Свиридов – «Есть одна хорошая песня у соловушки» (Михайлов), «Зимняя дорога» (Михайлов), «Я покинул родимый дом» (Кайдалов), «Богоматерь в городе» (Кайдалов), «О, родина, счастливый и не исходный час» (Михайлов)

II отделение



А. Цыганков – «Травушка», «Вдоль по улице метелица метёт» (Михайлов), «Однозвучно гремит колокольчик» (Михайлов), «Вдоль по Питерской» (Кайдалов)

Н. Паганини – «Венецианский карнавал»

А. Бочелли – «Funiculi» (Михайлов)

Дж. Верди – «Песенка Герцога» (Михайлов)

Р. Фальво – «Скажите, девушки, подружке вашей» (дуэт)

Дж. Бизе – «Куплеты тореадора» (Кайдалов)

Пуччини – «Вторая ария Калафа» (Михайлов)

Д. Капуа – «O Sole Mio» (Михайлов)

Дж. Россини – «Каватина Фигаро» (Дуэт)





Александр Михайлов

Солист Мариинского театра, лауреат многочисленных международных конкурсов, участник престижных международных фестивалей, уроженец города Мурманска. Один из самых ярких представителей нового поколения оперной школы. Необычайный тембр Александра был не раз отмечен восторженными откликами требовательных критиков и серьезной Петербургской публикой. После дебюта в 2014 году на сцене Мариинского театра в опере «Троянцы», Александр заставил обратить на своё дарование внимание общественности. Постоянный участник гастрольных поездок с оркестром Мариинского театра под управлением В. Гергиева. Александр с необычайной лёгкостью сочетает в своем репертуаре произведения как отечественных и зарубежных классиков, так и современные композиции.



Сергей Кайдалов

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, один из самых молодых и востребованных исполнителей северной столицы. На международном конкурсе Елены Образцовой Сергей стал обладателем специального приза «Лучший баритон конкурса» от Международного фонда «Серж Меценат», приза "За лучшее исполнение произведений Джузеппе Верди" от журнала «Опера +» и приза от Итальянского радио.

Неповторимая самобытность, тембральное богатство, искренность и красота сценического образа - это лишь немногое, что может охарактеризовать личность талантливого исполнителя. Он буквально завлекает в удивительный мир повествования. Глубокая поэтичность в совокупности с выстроенными образами пробуждает у слушателей самые добрые и искренние эмоции.









