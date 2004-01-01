ЕвроВызов-2017
Экстремальный забег в посёлке Ёнский Ковдорского района
Экстремальный забег в посёлке Ёнский Ковдорского района
К участию в забеге приглашаются спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области. Их ждет уникальная полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом, водными преградами.
Забег пройдет в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский.
В командном забеге к участию приглашаются команды от предприятий и организаций Мурманской области в составе 5 человек (в команде могут участвовать как юноши, так и девушки). Все участники команды должны работать на одном предприятии или в одной организации.
К участию в экстремальном забеге допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.
Заявки на участие можно подать в официальной группе ВК.
Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках.
Преодолей полосу препятствий в команде коллег или в одиночку!
Программа мероприятий:
Для всех желающих (участников, зрителей и просто гостей) будут работать несколько площадок:
Для детей будет организован полиатлон – несколько видов спортивных испытаний в один зачет. Для участников соревнований будет организована походная баня. Приходите сами, приходите семьями, приходите с друзьями...
Место проведения: Ковдорский район, н.п. Ёнский, район старых карьеров.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (921) 155-55-72 – Лежнин Олег Николаевич
+7 (921) 324-64-48 – Селиверстов Артем Игоревич
+7 (911) 804-67-77 – Кочерин Валерий Игоревич
Прием заявок на спортивно-командный тренинг