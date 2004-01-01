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ЕвроВызов-2017

Экстремальный забег в посёлке Ёнский Ковдорского района

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События: Соревнование, Спорт, Праздники.

К участию в забеге приглашаются спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области. Их ждет уникальная полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом, водными преградами.

Забег пройдет в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский.

В командном забеге к участию приглашаются команды от предприятий и организаций Мурманской области в составе 5 человек (в команде могут участвовать как юноши, так и девушки). Все участники команды должны работать на одном предприятии или в одной организации.

К участию в экстремальном забеге допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

Заявки на участие можно подать в официальной группе ВК.

Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках.
Преодолей полосу препятствий в команде коллег или в одиночку!

Программа мероприятий:

  • 9:00 – Регистрация участников в командном и личном зачетах
  • 10:30-11:00 – Открытие соревнований и инструктаж участников
  • 11:00-14:00 – Командный забег
  • 14:00-16:00 – Мужской забег
  • 16:00-17:20 – Женский забег
  • 17:20-17:40 – Подведение итогов
  • 17:40 – Церемония награждения и закрытия соревнований

Для всех желающих (участников, зрителей и просто гостей) будут работать несколько площадок:

  • лазертаг
  • пэйнтбол
  • катамараны и байдарки
  • мини-ориентирование


Для детей будет организован полиатлон – несколько видов спортивных испытаний в один зачет. Для участников соревнований будет организована походная баня. Приходите сами, приходите семьями, приходите с друзьями...

Место проведения: Ковдорский район, н.п. Ёнский, район старых карьеров.

Город Мурманск
12 августа
11:00
Цены

Дополнительная информация по телефонам:
+7 (921) 155-55-72 – Лежнин Олег Николаевич
+7 (921) 324-64-48 – Селиверстов Артем Игоревич
+7 (911) 804-67-77 – Кочерин Валерий Игоревич

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