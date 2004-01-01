Европейское средневековье

Лекция из цикла «Диалог культур во времени и пространстве»

Областная научная библиотека продолжает цикл лекций «Диалог культур во времени и пространстве». На очередной встрече ведущий лектория кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер расскажет о культуре средневековья.

Лектор даст общие представления об историко-культурных границах средневековья, социальном составе его общества, о народной культуре и художественных стилях – романском и готическом, о рыцарстве и понятии «куртуазной культуры», а также объяснит картину мира средневекового человека.