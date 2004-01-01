Евгений Примаков

В Областной научной библиотеке Торгово-промышленная палата Мурманской области проведет творческую встречу, посвященную выдающемуся государственному деятелю и политику, академику, экс-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – Евгению Максимовичу Примакову.

В рамках встречи состоится торжественная передача в фонд главной библиотеки Мурманской области 10-томного собрания трудов Е.М. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой РФ. В собрание трудов вошли его академические, экономические работы, политическая публицистика, очерк о Евгении Максимовиче, хронология его жизни, редкие фотографии.

На мероприятии будет продемонстрирован документальный фильм о профессиональном и жизненном пути Евгения Максимовича Примакова.