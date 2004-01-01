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Накануне празднования Татьяниного дня Мурманский областной художественный музей приглашает всех желающих на просмотр фильма-оперы «Евгений Онегин» (1959) по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина и опере П. И. Чайковского.

«Евгений Онегин» - это советская экранизация бессмертного произведения. Эта драматическая история началась в русской глубинке начала девятнадцатого века, а затем продолжилась в Санкт-Петрбурге. Юный дворянин Евгений Онегин приезжает в деревню к своему умирающему дяде. Ему достается наследство родственника, в том числе и усадьба в селе. Скучающий столичный франт знакомится здесь с восемнадцатилетним Владимиром Ленским, который приглашает Евгения на прием в имение Лариных. Владимир увлечен Ольгой Лариной, младшей из сестер. Между тем Татьяна Ларина, старшая сестра, влюбляется в Онегина и пишет ему страстное письмо. Но Евгений отвергает чувства деревенской барышни. Спустя некоторое время Ларины устраивают бал, на котором Онегин решает развлечься, в шутку заигрывая с Ольгой. Ленский не переносит такой дерзости, что становится причиной вызова на дуэль...

Режиссер: Роман Тихомиров

Сценарий: Александр Пушкин, Константин Шиловский, Петр Ильич Чайковский

В главных ролях: Вадим Медведев, Ариадна Шенгелая, Игорь Озеров, Светлана Немоляева, Иван Петров, Ольга Порудолинская, Гликерия Богданова-Чеснокова, Яков Родос, Владимир Васильев, Аркадий Трусов