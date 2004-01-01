Евгений Халдей. Знамя Победы

Среди знаменитых мастеров, запечатлевших для потомков события Великой Отечественной войны, одно из главных мест по праву принадлежит выдающемуся мастеру фотографии – Евгению Халдею.

С 1939 года Евгений Халдей работал корреспондентом «Фотохроники ТАСС». Он прошел долгий путь от Мурманска до Берлина, тысячи километров на кораблях, самолетах, машинах, танках, оленях и пешком по дорогам войны. Сотни метров отснятой пленки запечатлели Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Кубань, Ялту, Севастополь, Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, Германию, Потсдам, Нюрнбергский процесс, Харбин, Порт-Артур, Париж и Канны.

Умение в портретном изображении передать характер, судьбу человека стало отличительной чертой творчества фотографа. Им созданы портреты советских военачальников, офицеров, солдат, летчиков и моряков – героев и простых тружеников войны.

Экспозиция включает более 50 работ.