Музыкальный дуэт пианиста Евгения Алексеева и венгерской певицы Наталии Балинт в Мурманске

Невероятное событи в Мурманске!

Прямиком со Штутгарта прилетают музыканты мирового масштаба!

Музыкальный дуэт пианиста Евгений Алексеев и венгерской певицы Наталии Балинт в нашем городе!

Евгений Алексеев – пианист-виртуоз, исполняет каверы на шедевры рок-музыки! В репертуаре Аквариум, Кино, ДДТ, Пикник, Гражданская Оборона, Машина Времени, The Beatles, Pink Floyd, Queen и другие...

Видеозаписи на Youtube собирают сотни тысяч просмотров и многие страницы восторженных отзывов!

Загляните на канал Евгения.

Наталия Балинт – звезда сцены: от оперы и духовной музыки до мюзикла и рока! Тысячи восторженных поклонников на её сайте.

Музыканты выступят с единственным концертом в Rock'n'Roll Music Bar с двойной программой:

I отделение: соло-каверы (русский и английский рок) Евгения Алексеева.

II отделение: вокально-фортепианные каверы мировых хитов от Queen и Scorpions до Sunrise Avenue и Pink.