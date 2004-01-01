Евгений Алексеев
Музыкальный дуэт пианиста Евгения Алексеева и венгерской певицы Наталии Балинт в Мурманске
Музыкальный дуэт пианиста Евгения Алексеева и венгерской певицы Наталии Балинт в Мурманске
Невероятное событи в Мурманске!
Прямиком со Штутгарта прилетают музыканты мирового масштаба!
Музыкальный дуэт пианиста Евгений Алексеев и венгерской певицы Наталии Балинт в нашем городе!
Евгений Алексеев – пианист-виртуоз, исполняет каверы на шедевры рок-музыки! В репертуаре Аквариум, Кино, ДДТ, Пикник, Гражданская Оборона, Машина Времени, The Beatles, Pink Floyd, Queen и другие...
Видеозаписи на Youtube собирают сотни тысяч просмотров и многие страницы восторженных отзывов!
Загляните на канал Евгения.
Наталия Балинт – звезда сцены: от оперы и духовной музыки до мюзикла и рока! Тысячи восторженных поклонников на её сайте.
Музыканты выступят с единственным концертом в Rock'n'Roll Music Bar с двойной программой:
I отделение: соло-каверы (русский и английский рок) Евгения Алексеева.
II отделение: вокально-фортепианные каверы мировых хитов от Queen и Scorpions до Sunrise Avenue и Pink.
600-1000 р.
Билеты можно приобрести по адресу: пр. Ленина, 11