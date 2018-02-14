Ограничения: 12+

Невероятно петербургскую, атмосферную, чувственную и романтичную музыку группы

Евгении Зима Band называют «счастьем в чистом виде». Сама Евгения говорит, что это коктейль из звуков и эйфории, а еще относит себя к «вирусоносителям Петербурга», ведь большинство ее песен вдохновлено красотой любимого города.

История группы насчитывает несколько лет, и за это время коллектив прошел путь от маленьких клубов до крупных музыкальных фестивалей России и Европы, открыл саммит большой восьмерки, снискал одобрение оскароносного Вангелиса и Брайан Ино, и получил эпитеты «очень russian» и «очень new» от европейских критиков. Заманчивые предложения о продаже песен известным поп-исполнителям коллектив отклонил, оставшись верен своей идее.

Музыке Евгении Зима Band трудно дать определение и отнести к одному из музыкальных направлений, это истинный fusion (сплав). Исполнители не ограничиваются стандартными набором инструментов и родным языком, легко совмещая звучание индийского сарода с вполне себе дворцовой виолончелью и хип-хоп битами, приправленными 4-х октавным вокалом и дарбукой.