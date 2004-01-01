Это наша жизнь

В концертной программе прозвучат авторские песни «Молодежь», «Позвольте быть вам верной», «Мой кругозор», «Книжица», «Осень», «Поэт и гитара» «Вересковый куст», «Дожди стекают по стеклу», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Таганай» и многие другие.

Участники коллектива предлагают насладиться общением друг с другом в хорошей компании и прекрасными песнями под аккомпанемент своих шестиструнных подруг.