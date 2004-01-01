Это наша жизнь

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Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
В концертной программе прозвучат авторские песни «Молодежь», «Позвольте быть вам верной», «Мой кругозор», «Книжица», «Осень», «Поэт и гитара» «Вересковый куст», «Дожди стекают по стеклу», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Таганай» и многие другие.
Участники коллектива предлагают насладиться общением друг с другом в хорошей компании и прекрасными песнями под аккомпанемент своих шестиструнных подруг.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23
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