Это наша жизнь

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Концерт клуба авторской песни «Пять углов»

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События: Концерты.

В концертной программе прозвучат авторские песни «Молодежь», «Позвольте быть вам верной», «Мой кругозор», «Книжица», «Осень», «Поэт и гитара» «Вересковый куст», «Дожди стекают по стеклу», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Таганай» и многие другие.

Участники коллектива предлагают насладиться общением друг с другом в хорошей компании и прекрасными песнями под аккомпанемент своих шестиструнных подруг.

ДК им. С.М. Кирова
4 ноября
16:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23

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