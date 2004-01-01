Это было недавно, это было давно

В Международный день пожилых людей в библиотеке открывается выставка журналов, которые печатались в СССР.

В Советском союзе интернета не было. Но информационного голода страна не испытывала. Все самое важное и интересное находили в книгах, телепередачах и, конечно же, в журналах и газетах. Давайте вспомним те, которые оставили в сердцах читателей всех возрастов наиболее яркий след.

На выставке представлены ретро-журналы от научно-популярных до литературно-художественных. Это «Юность», «Смена», «Человек и закон», «Крокодил», «Юный натуралист», «Вокруг света», «Студенческий меридиан», «Фото», «Техника – молодежи», «Моделист-конструктор», «Радио», «Работница», «Крестьянка», «Здоровье», «Молодежная эстрада», «Советский экран» и другие.

Для очень многих советских людей журналы были привычным явлением, а рейтингов никто не проводил, многомиллионные тиражи говорили сами за себя. Часть журналов, несмотря на почти полное отсутствие рекламы своей деятельности, издается и сейчас.

Приятного чтения и воспоминаний о былом.