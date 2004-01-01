Эти удивительные морские великаны

19 февраля во всем мире отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

На книжной выставке можно познакомиться с изданиями о жизни, морфологии и особенностях морских млекопитающих. В первую очередь, это книги М. Райт и Ж. Спарроу «Морские обитатели» и И.Я. Павлинова «Жизнь животных. Млекопитающие».

Большой научный интерес представляют книги: «Морские экосистемы и сообщества в условиях современных климатических изменений», «Человек и подводный мир» А.Н. Островского и др. Узнать о наиболее редких видах морских млекопитающих дает возможность «Красная книга мира».

Целый раздел выставки посвящен удивительным морским животным – китам. Узнать их особенности можно обратившись к книгам: «Киты и другие млекопитающие», «Удивительная зоология» В. Левитина и др. А о морских приключениях и встрече с китом рассказывает книга французского исследователя Мирового океана, фотографа, режиссёра, изобретателя, автора множества книг и фильмов Жака-Ива Кусто - «Могучий властитель морей». Также об этих умных и редких морских животных повествуют материалы журналов «ГЕО», «Природа и свет», «Наука и жизнь», «Вокруг света».

Увидеть китов с неожиданной стороны и узнать необычные факты помогут книги известных писателей: Авенира Томилина «История слепого кашалота», Виктора Шеффера «Год кита», Фарли Моуэта «Кит на заклание», Юрга Шубигера «Где лежит море?», Маркуса Уикса «Сколько слонов в синем ките?» и, конечно же, Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».