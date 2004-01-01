Эти удивительные морские великаны
Книжная выставка ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих
Книжная выставка ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих
19 февраля во всем мире отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.
В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.
На книжной выставке можно познакомиться с изданиями о жизни, морфологии и особенностях морских млекопитающих. В первую очередь, это книги М. Райт и Ж. Спарроу «Морские обитатели» и И.Я. Павлинова «Жизнь животных. Млекопитающие».
Большой научный интерес представляют книги: «Морские экосистемы и сообщества в условиях современных климатических изменений», «Человек и подводный мир» А.Н. Островского и др. Узнать о наиболее редких видах морских млекопитающих дает возможность «Красная книга мира».
Целый раздел выставки посвящен удивительным морским животным – китам. Узнать их особенности можно обратившись к книгам: «Киты и другие млекопитающие», «Удивительная зоология» В. Левитина и др. А о морских приключениях и встрече с китом рассказывает книга французского исследователя Мирового океана, фотографа, режиссёра, изобретателя, автора множества книг и фильмов Жака-Ива Кусто - «Могучий властитель морей». Также об этих умных и редких морских животных повествуют материалы журналов «ГЕО», «Природа и свет», «Наука и жизнь», «Вокруг света».
Увидеть китов с неожиданной стороны и узнать необычные факты помогут книги известных писателей: Авенира Томилина «История слепого кашалота», Виктора Шеффера «Год кита», Фарли Моуэта «Кит на заклание», Юрга Шубигера «Где лежит море?», Маркуса Уикса «Сколько слонов в синем ките?» и, конечно же, Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».
Дополнительная информация по телефону: 45-28-26
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