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Estrella de Oriente

Театр музыки и танца фламенко

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События: Концерты.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя.

Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» – прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

Филармония
29 октября
17:00
Цены

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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