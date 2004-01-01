Эстрадно-духовой оркестр

Программа концерта

I отделение

Исаак Дунаевский. Увертюра к к/ф "Дети капитана Гранта"

Владимир Дашкевич. Фантазия "Бейкер-стрит 221-Б" на темы музыки из к/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

Микаэл Таривердиев. "Маленький принц" из к/ф "Пассажир с экватора". Солистка Л. Мифтахова

Эдуард Артемьев. Мелодия из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих". Солист С. Горбатюк

Андрей Петров. Вальс из к/ф "Берегись автомобиля"

Сергей Егоренков. Попурри на музыку из к/фильмов Л. Гайдая

II отделение

Джон Уильямс. Музыка из к/ф "Гарри Поттер"

Астор Пьяццолла. "Забвение" из к/ф "Генрих IV". Солистка Е. Луговых

Джон Уильямс. Увертюра и звёздный марш из к/ф "Звёздные войны"

Войцех Киляр. Вокализ из к/ф "Девятые врата". Солистка Л. Мифтахова

Билл Конти. "Полетим сейчас" из к/ф "Рокки". Соло на трубе Ю. Соломанюк

Роберт Фолк. Марш из к/ф "Полицейская академия"

Сергей Горбатюк

Дирижёр, трубач и педагог Сергей Горбатюк родился в семье музыкантов. Среднее специальное образование получил в Мурманском музыкальном училище по классу «труба» у преподавателя Н.Н.Головахина в 2005 году. В этом же году стал лауреатом I степени на I Всероссийском конкурсе «Серебряные звуки» г. Петрозаводск. В 2010 г. окончил Петрозаводскую Государственную консерваторию им. А. К. Глазунова по классу «труба» у доцента, Заслуженного артиста Республики Карелия Д.М.Иванова. В 2018 г. с отличием окончил Казанскую Государственную консерваторию имени Н. Г. Жиганова по классу «оперно-симфоническое дирижирование» у профессора, Заслуженного деятеля искусств РФ С.В.Ферулёва.

Сергей Горбатюк - лауреат международных конкурсов. Ведёт активную концертную деятельность.

В настоящее преподаёт в Мурманском колледже искусств. Его студенты неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.