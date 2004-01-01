Эстрадно-духовой оркестр
В программе любимые мелодии из кинофильмов
В программе любимые мелодии из кинофильмов
Программа концерта
I отделение
II отделение
Сергей Горбатюк
Дирижёр, трубач и педагог Сергей Горбатюк родился в семье музыкантов. Среднее специальное образование получил в Мурманском музыкальном училище по классу «труба» у преподавателя Н.Н.Головахина в 2005 году. В этом же году стал лауреатом I степени на I Всероссийском конкурсе «Серебряные звуки» г. Петрозаводск. В 2010 г. окончил Петрозаводскую Государственную консерваторию им. А. К. Глазунова по классу «труба» у доцента, Заслуженного артиста Республики Карелия Д.М.Иванова. В 2018 г. с отличием окончил Казанскую Государственную консерваторию имени Н. Г. Жиганова по классу «оперно-симфоническое дирижирование» у профессора, Заслуженного деятеля искусств РФ С.В.Ферулёва.
Сергей Горбатюк - лауреат международных конкурсов. Ведёт активную концертную деятельность.
В настоящее преподаёт в Мурманском колледже искусств. Его студенты неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.
Юрий Башмет и камерный ансамбль