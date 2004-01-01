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Эстонский ужин

День рождения Террасы!

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События: Вечер отдыха, Ужин.

В Террасе, конечно, вечный праздник, но в этот раз у нас абсолютно особенный повод! Терраса отмечает свой День рождения! На который вы, конечно же, приглашены!

Вас ждут:

Эстонский ужин от волшебников Рустама Тангирова и Дмитрия Халюкова
Развлекательная программа от Славы Невалуева
Подарки из Эстонии для гостей
Живая музыка
Меню ужина на основе меню эстонского ресторана «Cru», где главенствует Дмитрий Халюков

Будет очень вкусно и интересно!

Терраса
2 июня
Цены

Бронь столов по телефону: 377-377

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