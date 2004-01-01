В Террасе, конечно, вечный праздник, но в этот раз у нас абсолютно особенный повод! Терраса отмечает свой День рождения! На который вы, конечно же, приглашены!

Вас ждут:

Эстонский ужин от волшебников Рустама Тангирова и Дмитрия Халюкова

Развлекательная программа от Славы Невалуева

Подарки из Эстонии для гостей

Живая музыка

Меню ужина на основе меню эстонского ресторана «Cru», где главенствует Дмитрий Халюков

Будет очень вкусно и интересно!