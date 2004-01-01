Эстонский ужин
День рождения Террасы!
День рождения Террасы!
В Террасе, конечно, вечный праздник, но в этот раз у нас абсолютно особенный повод! Терраса отмечает свой День рождения! На который вы, конечно же, приглашены!
Вас ждут:
Эстонский ужин от волшебников Рустама Тангирова и Дмитрия Халюкова
Развлекательная программа от Славы Невалуева
Подарки из Эстонии для гостей
Живая музыка
Меню ужина на основе меню эстонского ресторана «Cru», где главенствует Дмитрий Халюков
Будет очень вкусно и интересно!
Бронь столов по телефону: 377-377