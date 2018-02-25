Ограничения: 12+

Программа концерта:



I отделение

Хоральная прелюдия фа минор, BWV 177 (И. С. Бах)

Серенада (Ф. Шуберт, аранж. Терем-квартета)

Жига в шотландском стиле, из Сюиты для клавира соль минор И. С. Баха, BWV 822 (Терем-квартет)

«Солнечный берег», на тему «Элегии» Д. Шостаковича (Терем-квартет)

«Здесь хорошо» (С. Рахманинов)

Соната №17 ре минор, III ч. (Л. ван Бетховен, аранжировка Терем-квартета)

«Шарманщик», из цикла «Зимний путь» (Ф. Шуберт, аранж. Терем-квартета)

Русские страдания по токкате и фуге ре-минор И. С. Баха (Терем-квартет)



II отделение

Увертюра к к/ф «Укрощение огня» (А. Петров, аранж. Терем-квартета)

Ария из Бразильской Бахианы № 5 (В. Лобос, аранж. Терем-квартета)

Джигитта, жига в грузинском стиле из Сарабанды и партиты до-мажор И. С. Баха, BWV 990

«Есть только миг», песня из к/ф «Земля Санникова» (А. Зацепин, аранж. Терем-Квартета)

«Пётр Ильич дремлет у камелька», Фантазия №2 на темы из альбома П. И. Чайковского Времена года (Терем-квартет)

Вальсеус (С. Граппелли, аранжировка Терем-квартета)

«Цапля и журавль» – музыка к спектаклю А. Смирнов

«Очи чёрные» (Ф. Герман аранжировка Терем-квартета)

Своими оригинальными аранжировками и авторскими произведениями, вызывающими восторг у слушателей в разных концах земного шара, «Терем-квартет» взорвал традиционные представления о музыке для народных инструментов и открыл новые грани их звучания.

Коллектив давно стал символом Санкт-Петербурга и России. Музыканты играли и в Ватикане перед 120-тысячной аудиторией и Папой Римским Иоанном Павлом II, и в Сент-Джеймском дворце в Лондоне по приглашению принца Чарльза, и на 3000-летии Иерусалима, и на Евровидение-2009, и на Олимпиаде в Сочи.

В программе концерта знаменитой четверки оригинальные транскрипции и фантазии на темы шедевров музыкальной классики. А еще слушателей ждет подарок – «Терем-квартет» выступит в сопровождении самого возвышенного инструмента – органа.



