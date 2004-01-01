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Есть такая профессия – Родину защищать

Встреча в рамках цикла «Дни профессий»

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События: Встреча.

Встреча приурочена к 100-летию со дня учреждения Пограничной службы России. Пограничник – профессия стойких духом и крепких телом людей, профессия престижная и ответственная, составляющая основу системы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Об историческом значении этой службы и ее героях, о традициях пограничных войск, о профессиональных качествах пограничника, способного оперативно, мобильно и адекватно реагировать на современные угрозы, об особенностях службы на границе и многом другом расскажут офицеры и ветераны пограничной службы.

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