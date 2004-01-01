Есть такая профессия – Родину защищать

Встреча приурочена к 100-летию со дня учреждения Пограничной службы России. Пограничник – профессия стойких духом и крепких телом людей, профессия престижная и ответственная, составляющая основу системы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Об историческом значении этой службы и ее героях, о традициях пограничных войск, о профессиональных качествах пограничника, способного оперативно, мобильно и адекватно реагировать на современные угрозы, об особенностях службы на границе и многом другом расскажут офицеры и ветераны пограничной службы.