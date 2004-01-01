Есть музыка над нами...
Концерт органной и вокальной музыки
Концерт органной и вокальной музыки
Исполнители:
Гарри Еприкян – орган (Москва)
Сергей Горбатюк – труба
Лилия Мифтахова – меццо-сопрано
Андрей Макаров – баритон
Программа концерта:
I отделение
И.С.Бах Хорал
И.С.Бах Ария из магнификат Quia respexit
И.С.Бах Пассакалия и фуга до минор (соло)
Перселл Соната D-dur
Перголези
Номер с баритоном
Каччини Аве Мария
II отделение
Гендель Gloria in Excelsis Deo
Гендель Dignare
Л.Бёльман Готическая сюита (соло)
Перголези
Мартини Токката
Вивальди Sposa son disprezzata из оперы Bajazet
Номер с баритоном
Ханс- Андре Штамм Rondo alla celtica
Т.Альбинони Адажио
Килар Вокализ
М.Регер Интродукция и пассакалия ре минор (соло)
400-600р.
Подробная информация: 45-08-67
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