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Есть музыка над нами...

Концерт органной и вокальной музыки

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Исполнители:

Гарри Еприкян – орган (Москва)

Сергей Горбатюк – труба

Лилия Мифтахова – меццо-сопрано

Андрей Макаров – баритон

Программа концерта:

I отделение

И.С.Бах Хорал

И.С.Бах Ария из магнификат Quia respexit

И.С.Бах Пассакалия и фуга до минор (соло)

Перселл Соната D-dur

Перголези

Номер с баритоном

Каччини Аве Мария

II отделение

Гендель Gloria in Excelsis Deo

Гендель Dignare

Л.Бёльман Готическая сюита (соло)

Перголези

Мартини Токката

Вивальди Sposa son disprezzata из оперы Bajazet

Номер с баритоном

Ханс- Андре Штамм Rondo alla celtica

Т.Альбинони Адажио

Килар Вокализ

М.Регер Интродукция и пассакалия ре минор (соло)

Филармония
24 марта
19:00
Цены

400-600р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

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