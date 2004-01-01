Откуда берутся озарения и идеи, которые потом превращаются в открытия и изобретения? Что побуждает человека творить, создавая новое, и двигать вперед научно-технический прогресс? Как рождаются новые теории, ломающие привычный научный уклад? Попытки разобраться в этих вопросах предпринимают авторы представленных на выставке книг.

Психология одаренности, креатология, инновации в экономике и обществе, тренировка ума, памяти и познавательных способностей - все это рассматривается в предложенных изданиях.

Хрестоматиии, энциклопедии, сборники тестов, научные и научно-популярные работы будут интересны широкому кругу читателей, ведь их создавали профессионалы-психологи, писатели-философы, специалисты по менеджменту и продвижению идей.