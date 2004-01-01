Если хочешь быть здоров

Всемирный День здоровья в 2019 году традиционно празднуется ранней весной, 7 апреля. Главная цель праздника – рассказать людям о проблемах, связанных со здоровьем. Обладая полезной информацией, граждане смогут защитить себя и свои семьи от недугов.

На выставке представлены издания по профилактике различных заболеваний и ведению здорового образа жизни.

Книга Ольги Копыловой «60 ударов в минуту» расскажет о том, как помочь сердцу восстановить силу и здоровый ритм, выдержать жизненный марафон и сохранить здоровое сердце.

Интересна книга «Японская система продления жизни. Секреты страны восходящего солнца» Бредли Уилкокса, которая знакомит читателей с результатами 25-летнего исследования образа жизни и состояния здоровья самых долгоживущих людей на Земле - жителей Окинавы. В книге анализируются причины их долголетия и сохранения здоровья и бодрости в глубокой старости, включая все аспекты – от режима питания и физической активности до духовных устремлений и социальных контактов.

Джереми Тейлор в книге «Здоровье по Дарвину: почему мы болеем и как это связано с эволюцией» рассказывает о том, как чистота в доме может вызывать смертельно опасные болезни; почему рак невозможно вылечить; как хождение на двух ногах связано с болезнями позвоночника и внутренних органов. Вы также узнаете, что такое эволюционная медицина и как с ее помощью можно по-новому лечить слепоту, болезни сердца и репродуктивной системы, аутоиммунные заболевания и болезнь Альцгеймера.