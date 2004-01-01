Эскиз-2017

Фестивать «НаМОДнение» проводится с целью поддержки талантливых молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, творческих коллективов, дизайнерских групп. Его задача – это стимулирование творческой и общественной активности профессиональных художников-модельеров, направленной на формирование художественного вкуса и общей культуры молодежи.

Первый (эскизный) этап проводится с целью оценки художественного замысла автора, оригинальности и индивидуальности.

Участникам, успешно прошедшим эскизный этап, до 31 марта 2017 года направляется официальное приглашение для участия в публичных конкурсных показах фестиваля.

На выставке будут представлены лучшие эскизы, которые отобрали члены жюри в период с 15 по 24 марта 2017 года.