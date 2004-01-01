Эшелон
Спектакль, основанный на произведениях Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина
Спектакль, основанный на произведениях Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина
Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и человека в отдельности. А подвиг не в том, чтобы убить как можно больше людей, а в том, чтобы при всех ужасах, творящихся вокруг, оставаться человеком.
Режиссер: Пётр Васильев
Художник: Алевтина Торик
Композитор: Пётр Макаров
В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Сергей Репин, Тамара Лашина, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Екатерина Дмитриева, Валерия Песнева
Возраст: 12+ (для семейного просмотра)
Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)
350 р.
Трогательная история с чудесной музыкой и милыми куклами
Без пяти минут брошенная жена решается вступить в схватку за своего мужа и любыми способами попытаться вернуть его в семью...