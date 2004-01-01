154253

Эшелон

Спектакль, основанный на произведениях Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и человека в отдельности. А подвиг не в том, чтобы убить как можно больше людей, а в том, чтобы при всех ужасах, творящихся вокруг, оставаться человеком.

Режиссер: Пётр Васильев

Художник: Алевтина Торик

Композитор: Пётр Макаров

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья ПетрунинаСергей РепинТамара ЛашинаЛилия ФедосенкоИван ПесневЕкатерина ДмитриеваВалерия Песнева

Возраст: 12+ (для семейного просмотра)

Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)

Театр кукол
21 февраля
14:30
22 февраля
17:00
Цены

350 р.

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?