Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и человека в отдельности. А подвиг не в том, чтобы убить как можно больше людей, а в том, чтобы при всех ужасах, творящихся вокруг, оставаться человеком.

Режиссер: Пётр Васильев

Художник: Алевтина Торик

Композитор: Пётр Макаров

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Сергей Репин, Тамара Лашина, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Екатерина Дмитриева, Валерия Песнева

Возраст: 12+ (для семейного просмотра)

Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)